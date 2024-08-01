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Спасатели извлекли из-под завалов в Нижнем Тагиле еще одного человека

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС РФ спасли из-под завалов частично обрушившегося многоквартирного дома в Нижнем Тагиле еще одну выжившую, сообщила пресс-служба ведомства в четверг.

"Специалисты МЧС России из-под завалов спасли еще одну женщину. Поиски продолжаются", - говорится в сообщении.

Взрыв газа произошел в четверг в пятиэтажном многоквартирном доме в Нижнем Тагиле, обрушилось два подъезда. По последним данным, из-под завалов извлечены тела двух погибших. Пресс-служба регионального Минздрава сообщала о 16 пострадавших.

На месте происшествия работает группировка спасателей численностью более 450 человек и 75 единиц техники.

МЧС России Нижний Тагил взрыв газа
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