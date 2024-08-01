Путин заслушал доклад о работе оперштаба, созданного после обрушения дома в Нижнем Тагиле

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин выслушал доклад губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева о работе оперативного штаба, который был создан в связи с трагедией в Нижнем Тагиле, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Владимир Путин по телефону выслушал доклад главы Свердловской области Евгения Куйвашева о работе оперативного штаба, который был создан в связи с трагедией в Нижнем Тагиле, о том, как организуются пункты временного размещения, оказывается помощь пострадавшим и обеспечиваются все социальные услуги для граждан", - сказал он.

Взрыв газа произошел в четверг в пятиэтажном многоквартирном доме в Нижнем Тагиле, обрушились два подъезда. По последним данным, из-под завалов извлечены тела двух погибших. Пресс-служба регионального Минздрава сообщала о 16 пострадавших.

На месте происшествия работает группировка спасателей численностью более 450 человек и 75 единиц