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Число жертв взрыва газа в Нижнем Тагиле увеличилось до четырех человек

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Спасатели извлекли из-под завалов частично обрушившегося многоквартирного дома в Нижнем Тагиле Свердловской области тело еще одного погибшего, сообщила пресс-служба МЧС РФ в пятницу.

"Спасатели извлекли из-под завалов ещё одно тело погибшего. Поисково-спасательные работы продолжаются", - говорится в сообщении.

Взрыв газа произошел в четверг в пятиэтажном многоквартирном доме в Нижнем Тагиле, обрушились два подъезда. По последним данным, из-под завалов извлечены тела четырех погибших, спасены 17 человек, в том числе шесть детей.

На месте происшествия работает группировка спасателей численностью более 450 человек и 75 единиц техники.

Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

МЧС РФ Свердловская область Нижний Тагил взрыв газа
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