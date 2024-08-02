Спасенная при обрушении дома в Нижнем Тагиле девочка находится в тяжелом состоянии

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Пострадавшую при обрушении части дома в Нижнем Тагиле девочку, которая находится в тяжелом состоянии, переправят для лечения в Екатеринбург, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Свердловской области.

"В детскую городскую больницу Нижнего Тагила госпитализирована пострадавшая девочка. Она в тяжелом состоянии, врачи готовят пациентку к транспортировке в детскую городскую клиническую больницу № 9 Екатеринбурга силами санавиации", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в результате инцидента погибли четыре человека и 16 пострадали. Из числа пострадавших пятеро от госпитализации отказались, им медицинскую помощь оказали амбулаторно. Среди остальных 11 - пятеро детей. В больницах Екатеринбурга сейчас находятся трое детей и двое взрослых, еще двое детей и четверо взрослых - в больницах Нижнего Тагила. В том числе в нижнетагильской горбольнице № 1 - трое пациентов: двое в отделении реанимации и один в травматологическом отделении. Их состояние стабильно тяжелое и среднетяжелое.

Трагедия в Нижнем Тагиле произошла в четверг. По предварительным данным, из-за взрыва газа обвалились два подъезда жилой пятиэтажки на улице Сибирской.