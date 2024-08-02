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В Нижнем Тагиле из-под завалов обрушившейся пятиэтажки спасены 15 человек

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - В Нижнем Тагиле продолжаются поисково-спасательные работы на месте обрушения подъездов жилого дома, в ходе которых из-под завалов спасены 15 человек, в том числе семь детей, сообщила пресс-служба МЧС РФ утром в пятницу.

"Всего с начала проведения работ из-под завалов было спасено 15 человек, в том числе 7 детей. Также спасателями из-под завалов извлечены тела четверых погибших", - говорится в сообщении пресс службы МЧС.

В ведомстве добавили, что в ходе поисково-спасательных работ вывезено более 400 тонн строительного мусора. Всего привлечено порядка 550 человек и 74 единицы техники.

Как сообщалось, взрыв газа произошел в четверг в пятиэтажном многоквартирном доме в Нижнем Тагиле, обрушились два подъезда.

Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

МЧС России Свердловская область Нижний Тагил взрыв газа
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