Число погибших на месте ЧП в Нижнем Тагиле увеличилось до пяти

Фото: Илья Московец/URA.RU/ТАСС

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Спасатели МЧС извлекли из-под завалов частично обрушившегося пятиэтажного дома в Нижнем Тагиле тело еще одной жертвы, сообщила пресс-служба министерства в пятницу.

По предварительным данным, это девочка, говорится в сообщении.

Поисково-спасательные работы продолжаются.

Ранее сообщалось об извлечении из-под завалов дома тел четверых погибших, в том числе двоих детей.

Взрыв газа в пятиэтажном многоквартирном доме в Нижнем Тагиле произошел в минувший четверг, обрушились два подъезда. По последним данным, спасено 15 человек, в том числе семь детей.

На месте происшествия работает группировка спасателей численностью 550 человек и 74 единицы техники. По поручению руководителя МЧС РФ Александра Куренкова туда прибыла оперативная группа центрального аппарата министерства под руководством замглавы ведомства Ильи Денисова.

Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).