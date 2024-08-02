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Сенаторы одобрили закон о запрете треш-стримов

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон о запрете треш-стримов.

Документ вносит поправки в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Согласно закону, треш-стримами будет считаться "информация, оскорбляющая человеческое достоинство и общественную нравственность, выражающая явное неуважение к обществу, содержащая изображение действий с признаками противоправных, в том числе насильственных, и распространяемая из хулиганских, корыстных или иных низменных побуждений".

Предусмотрено, что меры по ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим треш-стримы, будут приниматься Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры.

В пакете с данной инициативой одобрены законы об административной и уголовной ответственности за треш-стримы.

Так, если действия не будут содержать признаков уголовно наказуемого деяния, то в КоАП РФ предусматривается за такое правонарушение наложение штрафа на граждан в размере от 50 тыс. до 100 тыс. руб., на должностных лиц - от 100 тыс. до 200 тыс. руб., на юридических лиц - от 800 тыс. до 1 млн руб. Штрафы будут применяться вместе с конфискацией оборудования, использованного для изготовления таких материалов. Такие правонарушения будут рассматривать суды при учете, что протоколы об административном правонарушении могут составить как должностные лица Роскомнадзора, так и органов внутренних дел.

При этом указанные положения не распространяются на произведения науки, литературы, искусства, имеющие историческую, художественную или культурную ценность, материалы зарегистрированных СМИ, а также на фото-, видеоматериалы, предназначенные для использования в научных или медицинских целях, либо изучение которых предусматривается федеральными государственными образовательными стандартами и федеральными образовательными программами, указывает закон.

В Уголовном кодексе распространение в информационном пространстве деструктивного контента в виде треш-стримов будет считаться отягчающим обстоятельством при совершении таких преступлений, как: убийство; умышленное причинение тяжкого, средней тяжести, легкого вреда здоровью; побои; истязание; угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью; похищение человека; незаконное лишение свободы; использование рабского труда.

Совет Федерации
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