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Депутаты приняли закон о запрете треш-стримов

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник приняла в третьем, окончательном, чтении закон о запрете треш-стримов.

Документ вносит поправки в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Согласно закону, треш-стримами будет считаться "информация, оскорбляющая человеческое достоинство и общественную нравственность, выражающая явное неуважение к обществу, содержащая изображение действий с признаками противоправных, в том числе насильственных, и распространяемая из хулиганских, корыстных или иных низменных побуждений".

Кроме того, предусмотрено, что меры по ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим треш-стримы, будут приниматься Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры.

Закон стал ответом на многочисленные обращения граждан, сказал ранее, комментируя закон, председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Люди просят оградить в первую очередь детей и подростков от контента, который пагубно влияет на еще не окрепшую детскую психику, порождает жестокость и насилие в обществе. Ради хайпа и заработка некоторые в прямом смысле готовы на все, включая убийства, издевательства над детьми, животными. Это необходимо пресечь", - отметил Володин.

Ответственность за треш-стримы

В "пакете" с данной инициативой Госдума приняла в третьем чтении законы об административной и уголовной ответственности за треш-стримы.

Так, если действия не будут содержать признаков уголовно наказуемого деяния, то в КоАП РФ предусматривается за такое правонарушение наложение штрафа на граждан в размере от 50 тыс. до 100 тыс. руб., на должностных лиц - от 100 тыс. до 200 тыс. руб., на юридических лиц - от 800 тыс. до 1 млн руб. Штрафы будут применяться вместе с конфискацией оборудования, использованного для изготовления таких материалов. Такие правонарушения будут рассматривать суды при учете, что протоколы об административном правонарушении могут составить как должностные лица Роскомнадзора, так и органов внутренних дел.

При этом указанные положения не распространяются на произведения науки, литературы, искусства, имеющие историческую, художественную или культурную ценность, материалы зарегистрированных СМИ, а также на фото-, видеоматериалы, предназначенные для использования в научных или медицинских целях, либо изучение которых предусматривается федеральными государственными образовательными стандартами и федеральными образовательными программами, указывает закон.

Согласно принятому закону, с изменениями в Уголовном кодексе распространение в информационном пространстве деструктивного контента в виде треш-стримов будет считаться отягчающим обстоятельством при совершении таких преступлений, как: убийство; умышленное причинение тяжкого, средней тяжести, легкого вреда здоровью; побои; истязание; угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью; похищение человека; незаконное лишение свободы; использование рабского труда.

Вячеслав Володин Госдума
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