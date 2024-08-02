Что произошло за день: пятница, 2 августа

Задержание сенатора Савельева по делу о приготовлении к убийству, одобренные Советом Федерации законы, российские теннисистки в финале ОИ

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Сенатор Дмитрий Савельев стал фигурантом дела о приготовлении к убийству. По версии следствия, он поручил знакомому организовать убийство предпринимателя. Оно было инсценировано, когда о ситуации узнали правоохранительные органы. Совет Федерации дал согласие на лишение Савельева неприкосновенности, он задержан.

- Число погибших после обрушения дома в Нижнем Тагиле возросло до восьми. Власти объявили 3 августа днем траура.

- Сотрудники ГРУ и группы "Альфа" были в числе россиян, вернувшихся в Россию в результате обмена заключенными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Возвращенные россияне Артем и Анна Дульцевы были разведчиками-нелегалами, их дети не говорят по-русски, поэтому Владимир Путин, встречавший россиян, поздоровался с ними по-испански.

- Совет Федерации одобрил законы, расширяющие критерии для признания организаций нежелательными в России, а также законы об участии РАН в экспертизе учебников, о запрете треш-стримов и об обязанности встать на воинский учет при получении гражданства РФ.

- ФАС предлагает ограничить или полностью запретить участие РЖД в капитале транспортных операторов, логистических центров и экспедиционных компаний, а также передать властям контроль над инфраструктурой.

- Блогеры-десятитысячники должны будут сообщать о себе в Роскомнадзор 1 ноября, сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

- Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер стали финалистками летней Олимпиады-2024. Они сыграют со спортсменками из Италии Сарой Эррани и Ясмин Паолини 4 августа.