Закон о борьбе с финансовыми пирамидами одобрен Советом Федерации

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон об ограничении деятельности в РФ финансовых пирамид.

Потребительские общества смогут привлекать заемные средства от пайщиков и юридических лиц, не являющихся пайщиками. Сейчас потребительские общества могут привлекать средства от пайщиков и других лиц (как юридических, так и физических). Эксперименты в сфере исламского банкинга не подпадают под ограничение на привлечение средств в рамках потребительских обществ.

По итогам 2023 г. ЦБ выявил 2944 субъекта с признаком финансовой пирамиды. Из них 16 (или 0,5%) приходится на потребительские общества.

Вторая новелла одобренного закона касается поправок в закон о защите прав инвесторов на рынке ценных бумаг, куда вводится новая статья: "Ограничения, связанные с привлечением инвестиций физических лиц".

Предлагается установить, что привлечение инвестиций от частных лиц через заключение договоров или публичные предложения возможно только при выдаче им ценных бумаг в соответствии с законодательством о ценных бумагах, инвестиционных фондах или ипотечных ценных бумагах. Это ограничение не распространяется на привлечение инвестиций кредитными и некредитными финансовыми организациями; на привлечение инвестиций на платформах по выпуску ЦФА; на финансовые и инвестиционные платформы из реестра ЦБ.