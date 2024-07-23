Дума приняла закон о борьбе с финансовыми пирамидами

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором и третьем чтении закон об ограничении деятельности в РФ финансовых пирамид.

Документ (№447146-8) в конце сентября 2023 года внесла в парламент группа депутатов и сенаторов.

Согласно принятому закону, потребительские общества смогут привлекать заемные средства от пайщиков и юридических лиц, не являющихся пайщиками. Сейчас потребительские общества могут привлекать средства от пайщиков и других лиц (как юридических, так и физических). В рамках первого чтения эта норма носила более строгий характер, предлагалось разрешить привлечение средств только от пайщиков. К итоговому чтению в закон также была добавлена оговорка о том, что эксперименты в сфере исламского банкинга не подпадают под ограничение на привлечение средств в рамках потребительских обществ.

По итогам 2023 года ЦБ выявил 2944 субъекта с признаком финансовой пирамиды. Из них 16 (или 0,5%) приходится на потребительские общества.

Вторая новелла принятого закона касается поправок в закон о защите прав инвесторов на рынке ценных бумаг, куда вводится новая статья: "Ограничения, связанные с привлечением инвестиций физических лиц". Предлагается установить, что привлечение инвестиций от частных лиц через заключение договоров или публичные предложения возможно только при выдаче им ценных бумаг в соответствии с законодательством о ценных бумагах, инвестиционных фондах или ипотечных ценных бумагах. Это ограничение не распространяется на привлечение инвестиций кредитными и некредитными финансовыми организациями; на привлечение инвестиций на платформах по выпуску ЦФА; на финансовые и инвестиционные платформы из реестра ЦБ. К итоговому чтению из законопроекта была убрана норма о том, что нарушение этих ограничений влечет ответственность в соответствии с законодательством РФ.

Как сообщалось, законопроект был внесен вместе с поправками в КоАП (№447226-8), которые были одобрены в первом чтении в феврале. По ним максимальный штраф за незаконное привлечение инвестиций физических лиц для компаний составлял 500 тыс. руб., для граждан - 30 тыс. руб. Корреспондирующие поправки в Гражданский кодекс (№447151-8) в октябре 2023 ггода раскритиковал комитет по законодательству, который в своем заключении напомнил, что организация деятельности по привлечению денежных средств в форме финансовой "пирамиды" запрещена уголовным законодательством РФ (статья 172.2 УК). "Введение дополнительных частноправовых ограничений существенным образом ограничивает автономию воли субъектов гражданского права и не может быть признано обоснованным и оправданным", - говорилось в заключении.