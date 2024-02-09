Банк России в 2023 году выявил в полтора раза больше финансовых пирамид

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Банк России в 2023 году выявил 2,94 тысячи финансовых пирамид, что в 1,5 раза больше, чем годом ранее, говорится в сообщении ЦБ.

Пирамиды в основном представляют из себя небольшие псевдоинвестиционные онлайн-проекты. Информация о них распространяется через соцсети и Telegram. Наиболее популярными способами перечисления денег в пирамиду остаются иностранные платежные сервисы (более 45% пирамид предлагали инвесторам использовать зарубежные сервисы), а также криптовалюты (почти 1500 из них принимали оплату таким образом).

Количество выявленных нелегальных кредиторов в 2023 году выросло на 9% - до 1884 (против 1722 в 2022 году). Почти 44% продвигали свои услуги только онлайн, не имея офисов. Более 400 нелегальных кредиторов незаконно использовали в наименовании слова, указывающие на осуществление микрофинансовой деятельности.

Количество нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг в 2023 году снизилось почти на 30% - до 862 (против 1201 в 2022 году), 820 из них - нелегальные форекс-дилеры, остальные 42 - нелегальные брокеры и управляющие. Активнее всего такие компании привлекали клиентов, предлагая якобы возможность участия в торгах на иностранных форекс-площадках.

Всего в 2023 году регулятор выявил 5,7 тысячи компаний, проектов и индивидуальных предпринимателей (ИП) с признаками нелегальной деятельности, что на 15,5% больше, чем годом ранее (4964 в 2022-м). Сведения о более чем 2 тысячах юридических лиц и ИП с признаками пирамид и нелегалов зафиксированы в прошлом году в платформе ЦБ "Знай своего клиента".

В целом "срок жизни" мошеннических проектов стал короче, а "средний чек" уменьшился. При этом продолжило расти количество нелегальных участников финрынка, которые используют криптотематику."В 2022 году криптовалюту привлекал каждый второй псевдоинвестиционный проект. В 2023 году почти все пирамиды и нелегальные брокеры предлагали вложения во внутренние токены или принимали взносы в криптовалюте", - отмечает ЦБ.

По инициативе регулятора в прошлом году был ограничен доступ к более чем 11,2 тысячи интернет-ресурсов нелегалов, в том числе заблокировано свыше 3 тысяч страниц, каналов и чат-ботов в соцсетях и мессенджере Telegram.