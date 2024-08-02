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Суд удовлетворил иск "Зарубежнефти" о взыскании с Euroclear $58 млн

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск АО "Зарубежнефть" о взыскании с Euroclear Bank $58 млн убытков (около 4,975 млрд рублей по текущему курсу Банка России - ИФ), сообщается в картотеке арбитражных дел.

Третьим лицом в деле выступал Росбанк. Иные подробности спора в картотеке не приводятся.

В производстве Арбитражного суда Москвы остается еще один иск "Зарубежнефти" к Euroclear Bank: также о взыскании убытков, но на меньшую сумму - 104,9 млн рублей. В рамках этого дела нефтекомпания просила наложить арест на соответствующую иску сумму, находящуюся на счетах Euroclear типа "С" и "И", однако суд отказал в этом требовании. Следующее заседание по этому делу назначено на 12 августа.

Сейчас в российских судах находится более ста исков к Euroclear, которые подали компании, банки и частные инвесторы в связи с блокировкой активов.

Euroclear Зарубежнефть Росбанк Арбитражный суд Москвы
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