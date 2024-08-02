Сенаторы одобрили законы о запрете пропаганды наркотиков в том числе в искусстве

Вся литература, опубликованная до 1 августа 1990 года, под действие этих законов не подпадет

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил пакет законов о запрете пропаганды наркотиков, а также об уголовной и административной ответственности за такую пропаганду. Один из трех законов уточняет понятие пропаганды и определяет, каких произведений литературы и искусства коснутся законодательные новации.

"Мы уточнили само понятие пропаганды наркотиков. Произведения литературы и искусства не подпадают под пропаганду, если наркотики составляют оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла, - объяснял ранее председатель профильного комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. - В

Он отметил, что "вся литература, опубликованная до 1 августа 1990 года, в том числе авторства Артура Конан Дойля, Михаила Булгакова, не будет подпадать".

Понятие пропаганды также не будет распространяться на специализированные медицинские и фармацевтические издания, содержащие сведения о разрешенных к применению в медицинских целях наркотических средствах, психотропных веществах и их прекурсорах, на научные и учебные издания, в том числе аудиовизуальные произведения, не содержащие информацию о допустимости, привлекательности либо необходимости незаконного потребления наркотиков, предусматривает закон.

Произведения литературы и искусства с упоминанием наркотических средств в качестве неотъемлемой части художественного замысла должны будут сопровождаться маркировкой. Перечень литературы, подлежащей маркировке, будет составлять министерство культуры.

Два других закона предусматривают ответственность за нарушение вводимых норм.

Так, "распространение или публичная демонстрация произведений литературы и искусства, содержащих информацию о наркотических средствах, психотропных веществах, их аналогах или прекурсорах, растениях, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, с нарушением требований о маркировке указанных произведений" повлекут предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 тысяч до 4 тысяч рублей с конфискацией продукции, явившейся предметом административного правонарушения; на юридических лиц - в размере от 300 тысяч до 600 тысяч рублей также с конфискацией продукции.

Пропаганда таких веществ повлечет штраф для граждан в размере от 4 тысяч до 5 тысяч рублей с конфискацией продукции, для юридических лиц - от 800 тысяч до 1 млн рублей с конфискацией.

Пропаганда наркотических веществ в интернете влечет штраф для граждан в размере от 5 тысяч до 30 тысяч рублей; для юридических лиц - от 1 млн до 1,5 млн рублей.

Если такие действия совершены иностранным гражданином, то возможен штраф в размере от 5 тысяч до 30 тысяч рублей с конфискацией продукции, с административным выдворением за пределы России.

Если пропаганда ведется в интернете после привлечения лица к административной ответственности два раза в течение года, либо лицом, уже имеющим судимость, то будет наказываться штрафом в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей либо лишением свободы на срок до двух лет.

Законы вступят в силу с 1 сентября 2025 года.