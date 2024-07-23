Госдума приняла законы о запрете пропаганды наркотиков

Фото Олег Елков/ТАСС

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Пакет законов о запрете пропаганды в РФ наркотиков, а также об уголовной и административной ответственности за такую пропаганду приняты Госдумой в третьем, окончательном чтении на заседании во вторник.

Одним из трех законов, принятых депутатами, уточнено понятие пропаганды, определено, каких произведений литературы и искусства коснутся законодательные новации.

"Мы уточнили само понятие пропаганды наркотиков. Произведения литературы и искусства не подпадают под пропаганду, если наркотики составляют оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла", - сказал ранее журналистам председатель профильного комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Он отметил, что "вся литература, опубликованная до 1 августа 1990 года, в том числе авторства Артура Конана Дойла, Михаила Булгакова не будет подпадать".

Понятие пропаганды также не будет распространяться на специализированные медицинские и фармацевтические издания, содержащие сведения о разрешенных к применению в медицинских целях наркотических средствах, психотропных веществах и их прекурсорах, на научные и учебные издания, в том числе аудиовизуальные произведения, не содержащие информацию о допустимости, привлекательности либо необходимости незаконного потребления наркотиков, предусматривает закон.

Произведения литературы и искусства с упоминанием наркотических средств в качестве неотъемлемой части художественного замысла должны будут сопровождаться маркировкой.

По словам Крашенинникова, перечень литературы, подлежащей маркировке, будет составлять министерство культуры, а не библиотекари, к примеру. Он также предположил, что, возможно, такая маркировка будет размещаться "на заднике" книги.

Ответственность за пропаганду наркотиков

Два других закона, принятых Госдумой, предусматривают ответственность за нарушение вводимых норм.

Так, "распространение или публичная демонстрация произведений литературы и искусства, содержащих информацию о наркотических средствах, психотропных веществах, их аналогах или прекурсорах, растениях, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, с нарушением требований о маркировке указанных произведений" повлекут предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей с конфискацией продукции, явившейся предметом административного правонарушения; на юридических лиц - в размере от 300 тысяч до 600 тысяч рублей также с конфискацией продукции.

Пропаганда таких веществ повлечет штраф для граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией продукции, для юридических лиц - от 800 тысяч до одного миллиона рублей с конфискацией.

Пропаганда наркотических веществ в интернете влечет штраф для граждан в размере от пяти тысяч до 30 тысяч рублей; для юридических лиц - от одного миллиона до одного миллиона пятисот тысяч рублей.

Если такие действия совершены иностранцем, то возможен штраф в размере от пяти тысяч до 30 тысяч рублей с конфискацией продукции, с административным выдворением за пределы РФ.

Если пропаганда ведется в интернете после привлечения лица к административной ответственности два раза в течение года, либо лицом, уже имеющим судимость, то будет наказываться штрафом в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей либо лишением свободы на срок до двух лет.

Вступят в силу законы с 1 сентября 2025 года.