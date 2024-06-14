В Думе одобрили введение наказания за пропаганду наркотиков в искусстве с июня-2025

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU -Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправки, уточняющие уголовную и административную ответственность за пропаганду наркотиков и срок вступления соответствующего закона.

Поправки одобрены в рамках второго чтения законопроектов № 325715-8 и № 325719-8.

Определение, что именно не будет подпадать под понятие пропаганды наркотиков в литературе и искусстве, будет дано в другом проекте закона - № 325730-8, - который сейчас разрабатывается параллельно в думском комитете по охране здоровья.

Так, "распространение или публичная демонстрация произведений литературы и искусства, содержащих информацию о наркотических средствах, психотропных веществах, их аналогах или прекурсорах, растениях, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, с нарушением требований о маркировке указанных произведений" повлекут предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей с конфискацией продукции, явившейся предметом административного правонарушения; на юридических лиц - в размере от 300 тысяч до 600 тысяч рублей также с конфискацией продукции, предусматривают поправки.

Пропаганда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, - повлечет наложение штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией продукции, на юридических лиц - от 800 тысяч до одного миллиона рублей с конфискацией, указывается в поправках.

Пропаганда упомянутых выше веществ в Интернете влечет наложение штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до 30 тысяч рублей; на юридических лиц - от одного миллиона до одного миллиона пятисот тысяч рублей.

Если такие действие совершены иностранным гражданином, то возможен штраф в размере от пяти тысяч до 30 тысяч рублей с конфискацией продукции, с административным выдворением за пределы России.

Также комитет по госстроительству 14 июня одобрил поправки об уголовной ответственности за пропаганду наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры. Если это будет совершенно в интернете после привлечения лица к административной ответственности два раза в течение года, либо лицом, уже имеющим судимость, то будет наказываться штрафом в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет, говорится в поправках.

Эти изменения в законах, согласно поправкам, вступят в силу с 1 июня 2025 года, а не с 1 января, как это планировалось в начале работы над законопроектом.