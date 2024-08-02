До десяти возросло число жертв обрушения дома в Нижнем Тагиле

В больницах остаются 11 пострадавших

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС извлекли из-под завалов на месте частичного обрушения пятиэтажки в Нижнем Тагиле тела еще двух погибших, число жертв достигло десяти, сообщила пресс-служба министерства в пятницу.

Взрыв газа произошел в четверг в пятиэтажном многоквартирном доме в Нижнем Тагиле, обрушились два подъезда. Ранее сообщалось, что из-под завалов извлечены тела восьми жертв, спасено 15 человек, в том числе семь детей.

На месте происшествия работает группировка спасателей численностью 550 человек и 74 единицы техники.

По поручению главы МЧС РФ Александра Куренкова, на месте работает оперативная группа центрального аппарата ведомства совместно с замглавы Ильей Денисовым.

После обрушения части дома 11 пострадавших остаются в больницах, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"По оперативным данным, на стационарном лечении находятся 11 пострадавших в происшествии в Нижнем Тагиле, среди них пять детей. Состояние пяти пострадавших, в том числе двоих детей, врачи оценивают как тяжелое", - сказал он в пятницу.

Он отметил, что проведены телемедицинские консультации со специалистами ведущих профильных центров Минздрава России: Российской детской клинической больницы, НМИЦ травматологии и ортопедии им. Приорова, Российского университета медицины.

Кузнецов добавил, что пятеро пострадавших, включая двоих детей, получили медицинскую помощь амбулаторно. С пострадавшими и их родственниками работают медицинские психологи, функционирует горячая линия психологической поддержки. Оказание медицинской помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.

Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Власти объявили 3 августа днем траура.