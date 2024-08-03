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Спасатели начали разбирать завалы на месте обрушения дома в Нижнем Тагиле

Поисково-спасательные работы были завершены накануне ночью

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Разбор завалов после завершения спасательной операции на месте обрушения дома начали в Нижнем Тагиле, сообщает департамент информационной политики Свердловской области в субботу.

"В настоящее время осуществляется разбор завалов. Ранее губернатор поручил начать их оперативный разбор, как только закончится поисково-спасательная операция", - говорится в сообщении.

В свою очередь глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев накануне отметил, что на месте трагедии люди организовали мемориал.

"Стихийный мемориал у разрушенного дома на Сибирской. Тагильчане несут свечи, цветы, игрушки", - написал мэр в своем телеграмм-канале.

Как сообщалось, взрыв газа произошел в четверг в пятиэтажном многоквартирном доме в Нижнем Тагиле, обрушились два подъезда. Из-под завалов извлечены тела десяти жертв, спасено 15 человек, в том числе семь детей.

По решению властей 3 августа в Нижнем Тагиле объявлено Днем траура в память о погибших.

Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Обрушение дома в Нижнем Тагиле

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Нижний Тагил Владислав Пинаев Свердловская область
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