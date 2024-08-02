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Число погибших после обрушения дома в Нижнем Тагиле возросло до восьми

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС извлекли из-под завалов на месте частичного обрушения пятиэтажки в Нижнем Тагиле тело восьмого погибшего, сообщила пресс-служба министерства в пятницу.

"К настоящему моменту спасателями из-под завалов извлечены тела 8 погибших", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что поисково-спасательные работы на месте обрушения продолжаются больше суток.

Взрыв газа произошел в четверг в пятиэтажном многоквартирном доме в Нижнем Тагиле, обрушились два подъезда. Ранее сообщалось, что из-под завалов извлечены тела семи жертв, спасены 15 человек, в том числе семь детей.

Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Власти объявили 3 августа днем траура.

Обрушение дома в Нижнем Тагиле

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Нижний Тагил Свердловская область
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