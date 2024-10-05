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Группировка "Центр" сообщила о продвижении вглубь обороны ВСУ

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Группировка войск "Центр" в течение суток отразила восемь контратак украинских сил, продолжает продвижение вглубь обороны ВСУ, заявил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

"Подразделения группировки продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 101-й, 110-й, 151-й механизированных, 142-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад, 109-й, 112-й бригад территориальной обороны ВСУ, 12-й бригады национальной гвардии Украины в районах населенных пунктов Дзержинск, Димитров, Красноармейск, Дружба, Гродовка, Клебан-Бык и Горняк", - заявил Савчук в субботу.

"Отразили восемь контратак штурмовых групп 53-й, 100-й, 151-й, 154-й механизированных, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригад и 49-го штурмового батальона ВСУ. Потери противника составили до 455 военнослужащих, боевая бронированная машина "Козак", семь автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены гаубицы Д-20, Д-30 и "Мста-Б", - сообщил он.

Хроника 24 февраля 2022 года – 05 октября 2024 годаВоенная операция на Украине
Украина Александр Савчук
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