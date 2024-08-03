Ростовскую область ночью атаковали 55 украинских беспилотников

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Ростовская область в ночь на субботу подверглась атаке 55 беспилотников ВСУ, сообщил глава региона Василий Голубев.

"Минувшей ночью территорию Ростовской области атаковали 55 украинских БПЛА. В результате атаки жертв и пострадавших нет. В местах падения беспилотников ликвидацией последствий занимаются службы экстренного реагирования", - написал Голубев в своем телеграм-канале.

В результате массированной атаки БПЛА повреждения получил ряд складских объектов в Каменском и Морозовский районах. Службы экстренного реагирования ликвидируют возгорания.