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Ростовскую область ночью атаковали 55 украинских беспилотников

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Ростовская область в ночь на субботу подверглась атаке 55 беспилотников ВСУ, сообщил глава региона Василий Голубев.

"Минувшей ночью территорию Ростовской области атаковали 55 украинских БПЛА. В результате атаки жертв и пострадавших нет. В местах падения беспилотников ликвидацией последствий занимаются службы экстренного реагирования", - написал Голубев в своем телеграм-канале.

В результате массированной атаки БПЛА повреждения получил ряд складских объектов в Каменском и Морозовский районах. Службы экстренного реагирования ликвидируют возгорания.

Хроника 24 февраля 2022 года – 03 августа 2024 годаВоенная операция на Украине
Василий Голубев Ростовская область
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