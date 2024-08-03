Ряд складских объектов поврежден при атаке беспилотников на Ростовскую область

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Несколько складских объектов в Ростовской области повреждены в результате массированной атаки беспилотников, сообщил глава региона Василий Голубев.

"В результате массированной атаки БПЛА повреждения получил ряд складских объектов в Каменском и Морозовский районах. Службы экстренного реагирования ликвидируют возгорания. Информация о пострадавших уточняется", - написал Голубев в своем телеграм-канале в субботу.

Ранее глава региона сообщил об уничтожении средствами ПВО трех беспилотников на севере Ростовской области.