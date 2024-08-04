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Около сотни человек эвакуировали в Забайкалье из-за паводка

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Спасатели эвакуировали жителей подтопленных в результате паводка домов в городе Петровске-Забайкальском и селе Баляге в Забайкальском крае, сообщает региональный главк МЧС России.

"В Петровск-Забайкальском оказался подтоплен 21 жилой дом, 48 приусадебных участков, также разрушен один мост. 81 человек, в том числе 61 ребенок, один маломобильный гражданин эвакуированы. В пункт временного размещения определены 24 человека, из них 15 детей", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ночь на 4 августа подтопило 15 приусадебных участков в селе Баляге. В превентивных целях 20 человек эвакуированы в пункт временного размещения.

По данным на утро воскресенья, вода ушла из поселка городского типа Орловского. В субботу в населенном пункте в зоне паводка оказался 21 дом.

Как сообщалось, из-за сильных ливней, которые обрушились на Забайкалье и Бурятию, некоторые реки вышли из берегов. В Бурятии введен режим республиканского масштаба. Подтоплен участок федеральной трассы "Байкал".

Забайкалье МЧС России
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