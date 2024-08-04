Поиск

Что случилось этой ночью: воскресенье, 4 августа

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- "Хезболла" нанесла массированный удар по Израилю. Было выпущено около 30 снарядов, о пострадавших сообщений нет.

- Еще три мирных жителя получили ранения при атаке ВСУ в Белгородской области. Также сообщается о повреждениях.

- Американская пловчиха Ледеки повторила рекорд Латыниной по числу золотых медалей ОИ. Она выиграла заплыв на 800 метров вольным стилем, став 9-кратной олимпийской чемпионкой.

- Россиянин Нурмагомедов победил Кори Сэндхагена в главном поединке турнира UFC. По итогам пяти раундов победу Нурмагомедову присудили решением судей.

- Режим ЧС введен в Бурятии из-за паводков. Также из-за паводка около сотни человек эвакуировали в Забайкалье.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Байден попросил Нетаньяху прекратить дезинформировать его по переговорам в Газе

Байден попросил Нетаньяху прекратить дезинформировать его по переговорам в Газе
Обострение палестино-израильского конфликта

"Хезболла" нанесла массированный удар по Израилю

"Хезболла" нанесла массированный удар по Израилю

Трамп и предвыборный штаб Харрис спорят по поводу даты дебатов

Трамп и предвыборный штаб Харрис спорят по поводу даты дебатов

КСИР назвал причиной гибели главы политбюро ХАМАС попадание в его резиденцию снаряда

Группа Aerosmith заявила, что больше не будет гастролировать

Группа Aerosmith заявила, что больше не будет гастролировать

Что случилось этой ночью: суббота, 3 августа

Обострение палестино-израильского конфликта

США усиливают военную группировку на Ближнем Востоке на фоне заявлений из Тегерана

США усиливают военную группировку на Ближнем Востоке на фоне заявлений из Тегерана

Избирком Венесуэлы подтвердил победу Мадуро на выборах после подсчета 97% голосов

Избирком Венесуэлы подтвердил победу Мадуро на выборах после подсчета 97% голосов

Харрис набрала достаточно голосов для выдвижения кандидатом в президенты США

Харрис набрала достаточно голосов для выдвижения кандидатом в президенты США

Brent подешевела до $77,06 за баррель

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });