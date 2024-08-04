Что случилось этой ночью: воскресенье, 4 августа

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- "Хезболла" нанесла массированный удар по Израилю. Было выпущено около 30 снарядов, о пострадавших сообщений нет.

- Еще три мирных жителя получили ранения при атаке ВСУ в Белгородской области. Также сообщается о повреждениях.

- Американская пловчиха Ледеки повторила рекорд Латыниной по числу золотых медалей ОИ. Она выиграла заплыв на 800 метров вольным стилем, став 9-кратной олимпийской чемпионкой.

- Россиянин Нурмагомедов победил Кори Сэндхагена в главном поединке турнира UFC. По итогам пяти раундов победу Нурмагомедову присудили решением судей.

- Режим ЧС введен в Бурятии из-за паводков. Также из-за паводка около сотни человек эвакуировали в Забайкалье.