Режим ЧС введен в Бурятии из-за паводков

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Три района в Бурятии попали в зону паводка, в регионе введен режим республиканского масштаба, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.

"Ввели режим ЧС республиканского масштаба, поскольку под воздействие паводка попали сразу Тарбагатайский, Заиграевский, Мухоршибирский районы", - написал Цыденов в телеграм-канале.

В субботу вечером в Мухоршибирском районе начался перелив через дамбу Хонхолойского водохранилища. В зоне риска оказались пять населенных пунктов, как отмечают власти, в первую очередь это село Хонхолой.

В районе подготовлены пункты временного размещения, ведется эвакуация населения.

"От места прорыва дамбы до ближайшего населенного пункта около 6 километров, поэтому волновое воздействие не прогнозируется", - говорится в сообщении республиканского правительства.

На реках Тугнуй, Сухара и Хонхолойка на трех участках подмыты мосты и подъезды к ним. Ведутся восстановительные работы.

По информации ГУ МЧС России Бурятии, из-за перелива воды через дорожное полотно, в районе села Хонхолой Мухоршибирского района на федеральной трассе Р-258 "Байкал" перекрыто движение для всех видов транспорта. Организовано движение в обход аварийного участка по региональной автодороге Улан-Удэ - Романовка - Чита.