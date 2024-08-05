"Роскосмос" оценил затраты для завершения строительства 2-й очереди Восточного в 50 млрд руб.

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Порядка 50 млрд рублей потребуется "Роскосмосу" для завершения строительства второй очереди космодрома Восточный, сообщил в интервью "Интерфаксу" первый заместитель главы госкорпорации Андрей Ельчанинов.

"На завершение второго этапа строительства, предварительно, потребуется порядка 50 млрд рублей", - сказал Ельчанинов.

Он отметил, что данная сумма не включает в себя строительство стартовых комплексов для перспективных ракет-носителей "Амур-СПГ" и "Корона".

Также, по его словам, помимо строительства второй очереди Восточного ведется возведение аэропортового комплекса рядом с космодромом.

"Окончательный ввод в эксплуатацию взлетно-посадочной полосы запланирован на IV квартал 2024 года. Этого ждут, в первую очередь, Центр подготовки космонавтов и авиатранспортные компании, обеспечивающие доставку грузов космического назначения", - сказал Ельчанинов.

17 апреля гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил, что стартовый комплекс для семейства ракет-носителей "Ангара" на Восточном (относящийся ко второй очереди строительства космодрома) доработают для возможности пусков легкой версии ракеты "Ангара-1.2", работы планируется провести в 2026-2028 годах.

По его словам, данные работы предусматривают дальнейшее развитие инфраструктуры космодрома, "включая создание нового монтажно-испытательного корпуса, инфраструктуры для обеспечения применения водорода в качестве компонента ракетного топлива и инфраструктуры для реализации пилотируемых программ".

Восточный - самый молодой космодром России. Первый пуск с космодрома был осуществлен в 2016 году. 11 апреля 2024 года с Восточного состоялся первый пуск тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5".

Полностью текст интервью публикуется в понедельник на сайте "Интерфакса" и www.militarynews.ru.