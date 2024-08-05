Первый замгендиректора "Роскосмоса": консолидируем промышленность вокруг Российской орбитальной станции

Андрей Ельчанинов рассказал об этапах перехода космической отрасли к серийному производству спутников, о будущем космодрома Восточный и финансовых показателях "Роскосмоса"

Андрей Ельчанинов Фото: Пресс-служба "Роскосмоса"

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Первый заместитель генерального директора "Роскосмоса" Андрей Ельчанинов рассказал в интервью "Интерфаксу" о финансовой политике госкорпорации, перспективах космодрома Восточный, переходе России к массовой сборке спутников и международном сотрудничестве.

- Андрей Федорович, как можете оценить финансовое состояние госкорпорации на данный момент?

- Идет процесс постепенного выхода из финансового кризиса, и он непростой. По итогам 2023 года отрасль все еще фиксирует убыток - около 14 млрд рублей. Это объясняется, в первую очередь, необходимостью завершать работы по заключенным в 2012-2014 годах убыточным контрактам, а также отказом недружественных стран от проектов после начала СВО и, соответственно, потерей прибыли. Напомню, отказ недружественных государств от контрактов обошелся "Роскосмосу" в 180 млрд рублей. Так что новую экономику мы вынуждены строить в жестких условиях.

- Какие финансовые показатели были по отрасли два года назад и сейчас?

- Плановый убыток отрасли в 2022 году прогнозировался на уровне не менее 50 миллиардов рублей. Мы вышли на цифру 17 с небольшим миллиардов.

Такая же системная работа была продолжена в 2023 году: мы сократили плановый убыток с 45 млрд до 13,9 млрд рублей.

Ежегодное снижение убытков госкорпорации в период с 2021 по 2023 годы во многом связано с улучшением дисциплины выполнения контрактных обязательств, в том числе с завершением просроченных контрактов. Кроме того, руководство госкорпорации проводит с предприятиями работу по повышению эффективности их деятельности, которая также способствует улучшению консолидированных результатов деятельности.

Планомерное снижение убытка сопровождается ростом выручки более чем на 40%.

В 2024 году генеральным директором госкорпорации Юрием Борисовым была поставлена перед нами четкая задача: максимально подвести отрасль к безубыточности. Это потребует концентрации всех ресурсов, и трудовых, и финансовых, и технических.

- В чем основной источник убыточности для предприятий?

- Основная причина убытков предприятий отрасли на протяжении последних лет - закрытие длительных контрактов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР - ИФ), сроки исполнения которых неоднократно переносились. При этом себестоимость работ существенно увеличивалась ввиду удорожания материалов и комплектующих, а также росла масса списываемых на контракт накладных расходов за более длительное время его выполнения. В результате, часть затрат не покрывается ценой контракта, что приводит к убыткам.

И вторая причина – экономика исполнения государственных контрактов. Объем авансирования от заказчика по ряду ключевых контрактов небольшой, предприятия вынуждены брать кредиты, уровень процентных ставок за предыдущие годы вы знаете. Обслуживание кредитов за счет потенциальной прибыли выводило их даже не в ноль, а в минус. И понимая это, правительство несколько лет назад приняло решение о компенсации обоснованных убытков предприятий. Это касалось всей оборонной промышленности, не только космоса. Вы помните, что Юрий Борисов, будучи заместителем председателя правительства РФ в то время, и был инициатором процесса финансового оздоровления оборонных предприятий.

- Как себя чувствуют наиболее важные для отрасли предприятия по производству ракет и спутников, такие как РКК "Энергия", НПО "Энергомаш", Центр Хруничева, НПО им. Лавочкина?

- Определенные проблемы испытывают предприятия, работающие на международном рынке, но их финансово-экономическое состояние удалось стабилизировать благодаря поддержке правительства РФ.

НПО "Энергомаш", "Протон-ПМ", РКК "Энергия" и Центр Хруничева находятся в процедуре финансового оздоровления, получили субсидии от государства несколько лет назад для обеспечения устойчивости, и сейчас ищут новые рынки сбыта, дополнительную загрузку. Естественно, акцент - на безусловное исполнение ранее заключенных контрактов.

РКК "Энергия" уже в 2021 году удалось добиться положительного финансового результата. И в сегодняшней сложной ситуации с международными заказами организация остается прибыльной.

- По прибыли какие предприятия сейчас ведущие?

- На сегодня половина организаций периметра госкорпорации - прибыльные, среди них такие ключевые, как РКК "Энергия", РКЦ "Прогресс", МИТ, Воткинский завод, РКС, НПЦАП и "ЦНИИмаш". Консолидированное значение EBITDA 9,8 млрд рублей, что на 33 млрд рублей лучше уровня 2021 года. Рентабельность по чистой прибыли сейчас отрицательна, но в планах 2024-2025 годы – прийти к приемлемым значениям. В результате оптимизационных мероприятий планируется вывести на безубыточность не менее три четверти наших предприятий и далее улучшать этот показатель.

Твердо стоит на ногах "ЦНИИмаш". "Агат" тоже показывает неплохую экономику, это отраслевой институт, который формирует прогнозные модели, занимается оценкой и ценообразованием, выдает заключения под все процессы, под инвестпроекты.

- Продолжаете ли практику привлечения кредитов? В каких банках обслуживаетесь?

- Основной партнер "Роскосмоса" - ПСБ. Мы тесно работаем с банком. В частности, ПСБ на льготных условиях предоставляет кредит для нашего предприятия "Решетнев", чтобы было начато производство еще одного спутника "Ямал-501". Он обеспечивает услугами связи радиовещания отдаленные районы России.

Но в целом, мы со всеми работаем, видим среди наиболее надежных партнеров ещё и Сбер, и ВТБ, и ВЭБ.

- Как оцените готовность "Роскосмоса" к строительству Российской орбитальной станции?

- Строительство новой национальной станции, которая придёт на смену МКС, - якорный проект для отрасли. Мы к нему приступили. Консолидируем вокруг РОС промышленность. Оптимизируем загрузку предприятий и всей кооперации. Надеемся на стабильное финансирование проекта от государства. Потому что пока финансирование понятно на три года, дальше хотелось бы больше ясности.

Развертывание станции планируется начать с запуска научно-энергетического модуля в 2027 году. Ядро станции намечается создать из выводимых на орбиту в период до 2030 года четырех модулей: научно-энергетического, универсального узлового, шлюзового и базового. На втором этапе в период с 2031 по 2033 годы планируется расширение станции путём стыковки двух целевых модулей.

- В октябре 2022 года был запущен на орбиту демонстратор "Скиф-Д". В какой стадии эксперимент? И какое будущее у проекта "Сфера"?

- "Скиф-Д" успешно защитил орбитально-частотный ресурс группировки "Скиф", входящей в федеральный проект "Сфера". Используемая на спутнике отечественная полезная нагрузка получила летную квалификацию, также были успешно испытаны технологии управления и передачи данных.

Все задачи, поставленные в рамках эксперимента, выполнены. Характеристики экспериментального космического аппарата соответствуют проектным. Тестирование технологий широкополосного доступа и систем управления аппаратом в различных режимах будут продолжены в рамках всего срока активного существования "Скиф-Д".

По наполнению и функционалу спутниковая группировка "Сфера" превосходит все, ранее созданные в России. Федеральный проект "Сфера" получит свое развитие в рамках Национального проекта по развитию космической деятельности РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года, который сейчас разрабатывается.

- Гендиректор "Роскосмоса" часто говорит, что Россия должна переходить к конвейерному производству спутников. Какая работа проводится и когда этого можно достичь?

- Мы оценили возможности наших предприятий по конвейерному производству спутников и остановились на двух площадках - "Решетнев" в Железногорске и НПО им. Лавочкина в Химках. Между ними распределим производство разных линеек спутников в рамках проекта "Сфера".

На НПО им. Лавочкина уже реализуется пилотный проект по изготовлению трех спутников, которые потом потенциально должны стать на потоковую линию. Два из них имеют оптико-электронную нагрузку, один будет с радиолокатором.

На "Решетневе" будут промышленно собираться спутники, обеспечивающие интернет вещей и широкополосный доступ в интернет. Это проекты "Скиф" и "Марафон-IoT". Первые два спутника "Марафон" должны в конце этого года полететь. При этом, "Решетнёв" модернизирует производство с целью уменьшения сроков изготовления классических тяжёлых космических аппаратов для систем ГЛОНАСС и "Гонец".

- Понятен ли объем затрат для перехода на серийное производство космических аппаратов?

- Мы посчитали объем необходимых инвестиций, вплоть до оборудования, понимая, что это процесс долгий и дорогостоящий. Пока остановились на том, что целесообразно переходить на конвейер в два этапа. На первом выходим на изготовление в районе ста с небольшим спутников в год, дальше расширяем возможности и отлаживаем технологии.

- К какому году планируете реализовать проект?

- Рассчитываем начать промышленную сборку спутников с 2027 года. Это первый этап, когда мы максимально задействуем мощности уже существующих предприятий. Завозим новое оборудование, открываем новые линии. Если этих мощностей будет не хватать, к 2030 году начнём строительство новых площадок.

- А есть ли в создании спутников и их запусках для инозаказчика точки роста для экспортных возможностей? И возможно ли вернуть досанкционный объем экспортной выручки госкорпорации?

- После начала СВО мы вынуждены были переориентироваться с наших традиционных партнёров в Европе и США, с которыми у нас были многолетние взаимоотношения, на новые международные направления, включая страны Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии. Кроме того, расширили традиционную товарную линейку.

Что касается возвращения досанкционного объема экспорта. Мы ставим перед собой такую задачу. Но это игра вдолгую, как и на всех новых рынках с большой конкуренцией. Зато, если мы на них правильно зайдём, перспективы самые хорошие.

- "Роскосмос" самостоятельно продвигает экспортные контракты?

- Да, в первую очередь через компанию "Главкосмос", специально созданную в периметре госкорпорации под такие задачи.

- Что нового может предложить "Роскосмос" в проекте "Млечный путь"? Похожая система есть и у США.

- Мы предлагаем создать наднациональную систему контроля за космическим пространством - отслеживанием космического мусора и всех объектов. У России станции в различных точках планеты, они работают в открытом формате, предоставляют данные. Мы активно продвигаем этот проект для сотрудничества, в частности – со странами БРИКС.

- Что говорят страны БРИКС?

- Им это безусловно интересно. Что еще важно - на этом проекте страны могут готовить своих специалистов, обучать студентов, развивать национальные компетенции в космической сфере.

- Как на сегодняшний день идет сотрудничество с NASA?

- Россия приняла решение о продолжении эксплуатации МКС как минимум до 2028 года, это подразумевает и смешанные экипажи, и согласование программ перекрестных полетов. Это действующая программа.

В рамках контактов руководства "Роскосмоса" и NASA обсуждаются технические вопросы, связанные с эксплуатацией МКС.

- Во время трансляции запуска американского корабля Starliner очень отчетливо в кадр попали российские двигатели РД-180, установленные на ракете-носителе. Американцы к этому вопросу не возвращаются?

- Этот вопрос на повестке дня не стоит.

- Как вы оцениваете конкуренцию со стороны Китая сейчас? Тяжело с ними конкурировать?

- В русле стратегического партнёрства наших государств госкорпорация "Роскосмос" придерживается позиции, что с Китаем нужно не конкурировать, а сотрудничать.

- Как продвигаются совместные проекты с Китаем?

- Ключевой проект нашего двустороннего сотрудничества – создание Международной научной лунной станции, к которому мы совместными усилиями стремимся привлечь и других международных партнёров.

- В России создается еще одна перспективная ракета-носитель "Союз-5" для пусков со старта "Байтерек" на космодроме Байконур. Известны ли планы казахстанской стороны продолжать проект?

- Проект "Байтерек" находится в стадии исполнения заключенных договоров. "Союз-5" создается в ракетно-космическом центре "Прогресс" и предприятиях кооперации. Составные части проходят наземную экспериментальную отработку.

- Идет ли строительство стартового комплекса на Байконуре, за который отвечают казахстанские партнеры?

- На основе эскизного проекта разрабатывается конструкторская документация. В мае, на встрече гендиректора "Роскосмоса" Юрия Борисова с министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Жасланом Мадиевым достигнута договоренность о продолжении работ. Проект живой и развивающийся.

- В апреле на космодроме Восточный был проведен первый пуск ракеты "Ангара-А5". Как оцениваете данный старт?

- Восточный – основная площадка России для доступа в космос. Было отрадно видеть старт "Ангары", который хоть и не с первой попытки, но все-таки состоялся. Напомню, пуск проходил в рамках летно-конструкторских испытаний. Работоспособность нового стартового стола подтверждена. С него же планируется в перспективе делать пилотируемые пуски на Российскую орбитальную станцию. Пусковая программа будет развиваться.

- На космодроме Восточный планируется строить стартовый стол для перспективной ракеты "Амур-СПГ" с многоразовой первой ступенью. Уже выбрано место для строительства?

- После рекогносцировки выбрано место под строительство стартового комплекса, также определены несколько локаций под посадочные площадки для возвращаемой первой ступени.

Проект знаковый для отрасли, это наша тактическая перспектива на ближайшие 30 лет. Экономия от замены "Союза-2" на "Амур-СПГ" может превысить 2 трлн рублей за период эксплуатации нового космического ракетного комплекса. Разработка с самого начала ведется на принципах управления стоимостью пуска. Ключевые проектно-конструкторские решения нацелены на технико-экономические показатели. Многоразовость, компоненты топлива обеспечивающие минимальные затраты при межполетном обслуживании – вот лишь некоторые решения, обеспечивающие эффективность будущей ракеты.

- Как планируется проводить посадку многоразовых ступеней?

- Ведется разработка технического проекта, а также отработка двигателей в рамках опытно-конструкторской работы "ДУ СВ". Мы намеренны провести отработку посадки ступени в два этапа. На первом этапе - экспериментальные работы по возврату первой ступени на ступени-демонстраторе, не создавая полноценную наземную космическую инфраструктуру космодрома и не изготавливая ракету-носитель целиком. Это позволит с наименьшими затратами отработать ключевые технические решения и принципиально ускорит ОКР по всему комплексу. А на втором этапе планируется перейти уже к полноценной отработке ступени и ракеты-носителя в целом.

- На Восточном также планируется проводить пуски полностью многоразовой ракеты-носителя "Корона". На какой стадии находится этот проект?

- "Корона" - одноступенчатая полностью многоразовая ракета на компонентах кислород-водород. Это визионерская работа дальней перспективы. Одноступенчатые ракеты требуют уникальных характеристик и конструкторско-технологического совершенства.

Сложнейшие двигатели с центральным телом, способные работать как в земных условиях, так и в вакууме, уникальные системы управления и принципиально новые материалы, обеспечивающие многоразовость, принципиально новые компоновочные схемы - это ключевые научно-технические проблемы, над которыми мы сейчас работаем.

Мы провели технико-экономические оценки, будет ли новый носитель востребован. Ответ очевиден - мы снизим стоимость доступа в космос более чем на порядок и откроем совершенно новые возможности для сверхоперативной доставки грузов и перейдем к идеологии обслуживаемого космоса.

На данный момент ГРЦ Макеева ведет научно-исследовательскую работу по подтверждению ключевых технологий создания одноступенчатой полностью многоразовой ракеты-носителя, а также по подтверждению проектных и проектно-конструкторских проработок. По результатам данной работы будет принято решение о целесообразности продолжения работ, а также о достижимости тех или иных решений.

- Сколько еще очередей строительства космодрома намечается?

- Из-за географических особенностей выведение полезных нагрузок на низкоширотные орбиты с "Восточного" будет принципиально эффективнее, чем с другого российского космодрома Плесецк. В связи с этим на космодроме будет размещена наземная космическая инфраструктура практически всех перспективных космических ракетных комплексов гражданского и двойного назначения. Соответственно, говорить о конечности строительства очередей космодрома Восточный не представляется возможным.

Перспективные космические ракетные комплексы "Ангара", "Амур-СПГ", "Старт-1М", "Корона", развитие авиации и иных видов транспорта, обеспечение производства и подготовки различных компонентов ракетного топлива и другие объекты формируют не просто "очереди" развития космодрома, а непрерывный процесс развития космической и гражданской инфраструктуры в регионе.

Если говорить о сроках создания стартовых площадок перспективных ракет-носителей, то все сильно будет зависеть от ресурсного обеспечения этих мероприятий. Создание перспективных космических ракетных комплексов на новых компонентах топлива сейчас объединены в федеральный проект "Метан-Н2", который проходит рассмотрение в правительстве РФ. По результатам рассмотрения, уже можно будет прогнозировать конкретные сроки создания объектов.

- Есть ли финальный облик космодрома Восточный или он постоянно вот так будет строиться?

- Существует генеральный план, по которому развивается космодром. Но мы работаем ступенчато, наращиваем возможности.

На завершение второго этапа строительства (без "Амур-СПГ" и без "Короны"), предварительно, потребуется порядка 50 млрд рублей.

Помимо этого, занимаемся строительством аэропортового комплекса. У нас практически все готово, полоса готова.

- Когда она начнет принимать гражданские самолеты?

- Окончательный ввод в эксплуатацию взлетно-посадочной полосы запланирован на 4 квартал 2024 года. Этого ждут, в первую очередь, Центр подготовки космонавтов и авиатранспортные компании, обеспечивающие доставку грузов космического назначения.

Если говорить о перевозках, не связанных с космосом, то одна из нефтегазовых компаний неоднократно выражала заинтересованность в использовании нашей взлетно-посадочной полосы воздушными судами, перевозящими их персонал. Также, учитывая планы развивать туризм на космодроме, мы видим перспективы в использовании полосы для этих целей.

- Какой турпоток на Восточном сейчас и какие перспективы?

- В 2022 году, сразу после пандемии, космодром посетило 3,2 тыс. туристов. В 2023 году турпоток увеличился почти до 4 тыс. человек. В планах на 2024 год – 4,6 тыс. туристов.

Пока это достаточно скромные цифры, обусловленные тем, что пусков не много и пока нет пилотируемых, туристическая инфраструктура отсутствует, а в межпусковой период ездят, в основном, местные школьники по субсидируемой регионом программе – осматривают космодром за несколько часов.

Но в будущем, с развитием космодрома, появлением пилотируемых пусков и всей необходимой инфраструктуры – от кафе до гостиниц и площадок для наблюдения за пусками, мы видим развитие туризма по-настоящему масштабным.

"Роскосмос" ведёт работу с потенциальными инвесторами, готовыми вкладываться в инфраструктурные проекты: строить гостиницы, кафе, досуговые центры и прорабатывать дополнительные варианты для проведения досуга на космодроме – рыбалка, трекинговые маршруты, полеты на парапланах и так далее. Да, это непросто, есть определенные ограничения, связанные с тем, что и город Циолковский, и космодром имеют статус ЗАТО. Но "Роскосмос", совместно с органами безопасности, прорабатывает возможные варианты по сокращению сроков получения доступа на территорию для туристов, в том числе иностранных, и другие нюансы.

Рассматривается вопрос по привлечению внешнего оператора, имеющего опыт на рынке туристических услуг.

- У "Роскосмоса" есть свой авиапарк, планируете ли его обновлять?

- В авиапарке "Роскосмоса" - разнотипные летательные аппараты, которые задействованы, в первую очередь, в интересах деятельности Центра подготовки космонавтов. В программу подготовки космонавтов входят и пилотирование вертолетов, и полеты на учебно-тренировочных самолетах L-39 и Ту-134. И, конечно же, что наиболее широко освещается в медийной сфере, это полеты на имитирующем невесомость Ил-76.

Наш авиапарк обеспечивает решение всех задач по подготовке космонавтов и обеспечению деятельности госкорпорации и предприятий в ее периметре. Новые самолеты мы себе позволить не можем, однако рассчитываем взять уже летавшие.

- Какова доля гражданской продукции у предприятий госкорпорации?

- По итогам 2023 года, доля гражданской продукции наших предприятий составила 18,5%. Речь идёт об изготовлении высокотехнологичной продукции для таких отраслей как нефтегазовая, медицинская, транспортная и авиапром.

Продукция востребована заказчиками, так как импортозамещает товары компаний, ушедших с российского рынка. Например, АО "УКВЗ" производит современные трамваи, АО "НПК "СПП" разработал электронный протез нижних конечностей на уровне бедра "Актив-2", который не уступает иностранным аналогам. Корпорация "МИТ" завершила отраслевые испытания с ПАО "Газпром нефть" отечественного флота для гидравлического разрыва пласта – главного метода повышения нефтеотдачи, без которого невозможна разработка большинства месторождений. Корпорация "ВНИИЭМ" и АО "НПО автоматики" разрабатывают автоматизированные многофункциональные системы для управления реактивностью и мощностью реактора АЭС. АО "Турбонасос" производит импортозамещающее насосное и технологическое оборудование для черной и цветной металлургии, трубопроводного транспорта нефти, добычи и переработки углеводородов.