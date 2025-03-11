Дирекцию по строительству космодрома Восточный возглавил Николай Новиков

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Дирекцию по строительству космодрома Восточный возглавил Николай Новиков, офис будет перенесен из Москвы в Благовещенск для "более эффективного выполнения функционала", сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".

"В столице останется только представительство с сокращенным составом сотрудников. В ЗАТО "Циолковский", где располагается космодром, строительным контролем будет заниматься, как и прежде, филиал дирекции", - сообщили в госкорпорации.

Новиков родился в 1994 году в Белгороде. До назначения он был заместителем директора главного контрольного управления "Управление дорожно-мостового строительства" Москвы.