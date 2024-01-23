Минсельхоз ждет дефицита кадров в сельском хозяйстве к 2030 году в 30-50 тысяч человек

Пока ведомство не может нормально выстраивать работу без иностранных рабочих, признал Дмитрий Патрушев

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Минимальная потребность в кадрах для российского агропромышленного комплекса к 2030 году может составить 30 тысяч человек, подсчитали в Минсельхозе.

"Мы подсчитали, что к 2030 году примерно 30 тысяч человек у нас будет недостаток, от 30 до 50 тысяч, в зависимости от того, как считать", - сказал на XV съезде Национального союза производителей молока глава ведомства Дмитрий Патрушев.

Он добавил, что нехватка рабочей силы стала проблемой практически для всех отраслей экономики.

"Естественно, мы проблемой озадачены и на разных площадках заявляем, что нам нужны люди. Сейчас совместно с Минтрудом разрабатываем методику прогноза потребности в кадрах. Причем за основу этого прогноза все-таки берется наша позиция, которая говорит о том, что у нас есть недостаток кадров", - сказал министр.

Со своей стороны, Минсельхоз работает над повышением престижа профессии, "есть дорожная карта по реализации таких мероприятий".

"Планируем в наших вузах по договоренности с Минобрнауки ввести современные специальности по селекции, по генетике сельхозрастений и животных, работаем над созданием системы преференций при поступлении в наши вузы из системы среднего профессионального образования", - заверил министр.

При этом он отметил важность реализации комплексной программы развития сельских территорий, которая нацелена на повышение уровня жизни на селе.

"И пока мы, конечно же, не сможем нормально выстраивать работу без привлечения иностранных рабочих. Этим мы тоже занимаемся, свои потребности обозначаем, будем эту работу продолжать", - заявил Патрушев.