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В очередях к Крымскому мосту скопилось более 1,5 тыс. машин

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Проезда через досмотровые пункты на Крымском мосту в понедельник утром ожидают свыше полутора тысяч автомобилей, сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"11:00. В очереди со стороны Тамани находится 1382 транспортных средства. В очереди со стороны Керчи находится 120 транспортных средств", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ожидание в очереди со стороны Тамани оценивается примерно в четыре часа.

Очередь к мосту со стороны Тамани образуется к выходным и достигает пика в субботу - в этот день на прошлой неделе по состоянию на 9:00 в ней стояло более 1400 автомобилей. Минимальный показатель за два дня отмечался в 18:00 воскресенья - 280 автомобилей, однако вскоре очередь снова стала увеличиваться и к 8:00 понедельника выросла до 1350 машин.

Тамань Крымский мост
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