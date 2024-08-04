Очередь к Крымскому мосту со стороны Тамани снова превысила тысячу автомобилей

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Проезда через досмотровый пункт на Крымском мосту со стороны Краснодарского края в воскресенье утром ожидают более тысячи автомобилей, сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"8:00. В очереди со стороны Тамани находится 1050 транспортных средств. Время ожидания более трех часов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что очереди со стороны Керчи нет - она была устранена в субботу к 20:00.

Очередь к мосту со стороны Тамани образуется к выходным и достигают пика в субботу - накануне по состоянию на 9:00 в ней стояло более 1400 автомобилей. Минимальный показатель за два дня отмечался в 5:00 воскресенья - 620 автомобилей, но в последние часы очередь снова растет.