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Движение автомобилей по Крымскому мосту перекрыто

Движение автомобилей по Крымскому мосту перекрыто
Фото: Юрий Березнюк/ТАСС

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что число автомобилей, ожидающих проезда через досмотровые пункты на Крымском мосту в субботу ночью, достигло 990.

Крымский мост
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