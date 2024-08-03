Движение автомобилей по Крымскому мосту перекрыто

Фото: Юрий Березнюк/ТАСС

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что число автомобилей, ожидающих проезда через досмотровые пункты на Крымском мосту в субботу ночью, достигло 990.