Подготовлены законопроекты о защите прав покупателей товаров в рассрочку

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Сенаторы и депутаты разработали законопроекты, которые запрещают изменять цену товара в случае покупки в рассрочку и повышают информированность потребителей, сообщила пресс-служба Совета Федерации.

"Проектами законов предлагается запретить устанавливать различные цены на товары, работы и услуги в зависимости от оплаты в рассрочку или через определенное время или с использованием сервиса рассрочки, что не позволит устанавливать скрытые проценты за рассрочку", - сообщил через пресс-службу один из авторов проектов, вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев.

Кроме того, в законопроектах содержатся требования к информированию потребителя о правилах предоставления сервиса, а также требования к договору о предоставлении рассрочки, включая правила о бесплатности для потребителя услуг и об ограничении размера неустойки, штрафа или пени за нарушение обязательств по договору.

Законопроекты были подготовлены по итогам заседания Совета по развитию финансового рынка при СФ по поручению спикера палаты Валентины Матвиенко. Их цель - повышение эффективности регулирования деятельности операторов сервиса рассрочки и обеспечение защиты прав потребителей, пользующихся услугами рассрочки.

По словам Журавлева, документы направлены на предотвращение закредитованности граждан.

"Все больше людей покупают товары в рассрочку, которая предусматривает по сути такие же ежемесячные платежи, как и по кредитам. При этом сегодня эти обязательства не учитываются в долговой нагрузке. Принятие законов защитит граждан, снизит риски в нерегулируемой сфере, исключит скрытые проценты и регуляторный арбитраж на финансовом рынке", - сказал Журавлев.

По его словам, в России растет популярность сервисов рассрочки. Выступая в качестве посредников, по поручению потребителя операторы таких сервисов выполняют оплату, и покупатель возмещает им понесенные издержки как правило несколькими равными платежами в течение нескольких недель после получения товара.

"Такие услуги не подпадают под существующее регулирование, направленное на защиту прав граждан при возникновении у них заемных обязательств", - отметил вице-спикер Совета Федерации.

Он подчеркнул, что ключевым отличием деятельности этих лиц от профессиональных кредиторов должна стать бесплатность их услуг для потребителя.

"С учетом этого принципа законопроекты устанавливают статус такого посредника как юридического лица, имеющего право осуществлять деятельность по предоставлению сервиса рассрочки.

Кроме того, определяются условия осуществления деятельности оператором сервиса рассрочки, требования по включению операторов в реестр, к собственным средствам, акционерам и органам управления операторов сервиса", - сказал Журавлев.

Надзор за их деятельностью предлагается возложить на Банк России.

Законопроекты будут внесены в Госдуму в ближайшее время.