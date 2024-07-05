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Банк России изучает практику использования рассрочки для покупки жилья

Банк России изучает практику использования рассрочки для покупки жилья
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Банк России анализирует практику использования рассрочки для покупки жилья, учтет риски при подготовке регулирования сегмента беспроцентной рассрочки - BNPL (buy now, pay later), сообщил журналистам руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута.

C помощью сервисов рассрочки BNPL покупатели могут оплачивать товар по частям, без переплат и заключения кредитного договора, а продавцы сразу получают полную стоимость покупки на счет, без комиссий и длительных ожиданий.

Президент Владимир Путин в декабре 2023 года поручил правительству и Банку России до 1 июня подготовить поправки, регулирующие приобретение товаров и услуг с использованием сервисов рассрочки.

"Мы анализируем новые практики. Мы видим по прямой рекламе растущий объем рассрочки, связанной с недвижимостью, в том числе и в связи с прекращением льготных программ. И с этим тоже нужно разобраться, потому что в принципе это довольно приличный риск, который должен быть тщательно просчитан. Наш подход не изменился, регулирование рассрочки необходимо, чтобы устранить и уже существующие, и потенциальные риски", - заявил Мамута в кулуарах финансового конгресса ЦБ.

По его словам, регулирование рассрочки должно предусматривать универсальный принцип и не может быть связано с суммой. "Оно, скорее, связано с особенностями - платный или бесплатный (сервис - ИФ)", - уточнил Мамута.

Он отметил, что когда речь идет о крупных суммах, нужно учитывать критерий платности.

"Бесплатная рассрочка в пределах какой-то суммы (может быть - ИФ) без передачи информации в бюро кредитных историй. Когда рассрочка маленькая и на короткие сроки, она не оказывает серьезное влияние на расчет долговой нагрузки и закредитованность. Когда речь идет о крупных суммах и больших сроках, конечно, должно учитываться", - сказал Мамута.

Банк России Михаил Мамута BNPL
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