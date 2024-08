В Думу внесли законопроект о регулировании сервисов беспроцентной рассрочки

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Законодательное регулирование сервисов беспроцентной рассрочки заработает с 1 декабря 2025 года, надзор за их деятельностью будет осуществлять ЦБ РФ, следует из законопроекта, подготовленного группой депутатов и сенаторов.

Текст законопроекта (№ 689381-8) опубликован в базе данных Госдумы.

Законодатели также подготовили корреспондирующие изменения в законы о ЦБ, о кредитных историях и о защите прав потребителей (№ 689396-8).

C помощью сервисов BNPL (buy now, pay later) покупатели могут оплачивать товар по частям, без переплат, а продавцы сразу получают полную стоимость покупки на счет, без комиссий и длительных ожиданий.

Как отмечают авторы законопроекты, такие посредники не заключают с потребителем договор потребительского кредита и их услуги не подпадают под существующее регулирование, направленное на защиту прав граждан при возникновении у них заемных обязательств.

"Настоящий законопроект, в свою очередь, направлен на регулирование деятельности указанных посредников и устанавливает рамки, в которых их услуги могут предоставляться. Ключевым отличием деятельности этих лиц от профессиональных кредиторов должна стать бесплатность их услуг для потребителя, которая позволяет ввести облегченное регулирование по сравнению с деятельностью профессиональных кредиторов. С учетом этого принципа законопроект устанавливает статус такого посредника (оператора сервиса рассрочки) как юридического лица, имеющего право осуществлять деятельность по предоставлению сервиса рассрочки", - говорится в пояснительной записке к документу.

Согласно законопроекту, оператором сервиса рассрочки может быть как юридическое лицо, зарегистрированное в форме хозяйственного общества, так и банк или микрофинансовая организация. Минимальный размер капитала оператора сервиса рассрочки составит 5 млн рублей.

Законопроект наделяет ЦБ полномочиями регулировать деятельность BNPL-сервисов, осуществлять контроль и надзор за соблюдением ими законодательства, собирать их отчетность, а также вести реестр операторов сервиса рассрочки.

Оператор будет обязан утвердить правила предоставления услуг и разместить их в местах обслуживания пользователей и на своем официальном сайте.

Согласно документу, максимальный срок рассрочки с 1 декабря 2025 года (дата вступления в силу закона) составит 6 месяцев, а с 1 декабря 2027 года не сможет превышать 4 месяца.

Максимальный лимит на сумму покупок в сервисах рассрочки без передачи данных в бюро кредитных историй (БКИ) установлен в 15 тыс. рублей. Если сумма превысит этот порог, оператор будет обязан направить информацию в БКИ.

Размер штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение клиентом своих обязательств не сможет превышать 20% годовых от суммы просроченной задолженности по договору.

Операторы BNPL-сервисов не смогут привлекать денежные средства физических лиц (исключение делается в тех случаях, когда операторами являются банки или МФО), а также взимать с клиента комиссии за оказание услуг по договору рассрочки.

"Реализация данных подходов позволит, с одной стороны, обеспечить режим, не подавляющий развитие технологических и правовых моделей сервисов рассрочки, уже сложившихся на российском рынке, с другой стороны, нивелировать возникающие потребительские и экономические риски нерегулируемого рынка услуг рассрочки и снизить уровень регуляторного арбитража с потребительским кредитованием", - говорится в пояснительной записке к документу.

Подготовленные поправки также запрещают продавцу устанавливать в отношении одного вида товаров различные цены в зависимости от использования потребителем сервиса рассрочки или оплаты в рассрочку или через определенное время, что не позволит устанавливать скрытые проценты за рассрочки от продавцов и операторов сервиса рассрочки.

Многие крупные банки и финтехкомпании уже запустили сервисы BNPL, в частности это сделали Тинькофф, Сбербанк, Альфа-банк и "Яндекс".