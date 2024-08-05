На первый офис "Газпрома" на улице Строителей в Москве нашелся претендент

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Один претендент заявился для участия в аукционе по продаже первого офиса концерна "Газпром" (а ранее Министерства газовой промышленности) на улице Строителей в Москве.

Как сообщается в протоколе ЭТП ГПБ, заявку подало ООО "Фото. Арт" (совладельцы - президент частного "Московского экономического института" Игорь Сурат и Лев Сурат).

"По результатам подведения итогов было принято решение: признать процедуру несостоявшейся (подана единственная заявка на участие)", - отмечается в протоколе.

Как показывает практика публичных торгов, с единственным претендентом по итогам переговоров может быть заключен договор купли-продажи. Далее следуют другие этапы сделки - заключение договора, оплата, перерегистрация собственности.

Восьмиэтажное кирпичное административное здание по адресу улица Строителей, дом 8, корпус 1 построено в 1955 году. Общая площадь помещений - почти 17 тысяч кв. м. Здание занимает участок в 0,77 Га. Расстояние до метро "Университет" - 350 метров.

В здании размещалось Министерство газовой промышленности СССР, а после учреждения концерна "Газпром" оно стало его первым адресом. Позднее здесь располагалась дочерняя компания "Газпрома" - "Газкомплектимпекс" или "Газпром комплектация", ООО "Научно-исследовательский институт экономики и организации управления в газовой промышленности" (НИИгазэкономика). Представителям отрасли, экспертам и журналистам этот офис известен как место регулярного проведения годовых собраний отраслевой организации - Союз организаций нефтегазовой отрасли "Российское газовое общество" (РГО).

Начальная цена лота была определена в 1,453 млрд рублей.

"Газпром" в 2024 году "с учетом завершения переезда компаний Группы "Газпром" в Санкт-Петербург" выставил на продажу несколько объектов недвижимого имущества в Москве и Подмосковье.

Поэтапный переезд группы "Газпром" в Петербург начался более десяти лет назад с "Газпром нефти", которая не только зарегистрировалась там, но и перевела головной офис. Затем началось поэтапное перебазирование подразделений головной компании и других дочерних компаний группы. Сейчас головной офис ПАО зарегистрирован в "Лахта Центре" на берегу Финского залива.