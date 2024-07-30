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Рост интереса россиян к приключенческому туризму замедлился в 2024 году

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Россияне в 2024 году стали на 20% чаще отправляться в приключенческие и активные туры по стране, в этом сегменте растет спрос на индивидуальные поездки и отдых на природе, организованный компаниями для своих сотрудников, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ), гендиректор туроператора RussiaDiscovery Владимир Мамонтов.

"Рост интереса к приключенческому туризму замедлился по сравнению с прошлым годом. В прошлом году было больше 30%, сейчас мы оцениваем его примерно в 20%. Думаю, в первую очередь это связано с тем, что более доступной и открытой становится заграница, и отложенный спрос на поездки за рубеж начал воплощаться в действительность", - сказал Мамонтов, которого цитирует пресс-служба РСТ.

По его словам, к традиционно популярной у активных туристов пятерке регионов, включающей Алтай, Камчатку, Карелию, Кавказ и Байкал, добавляются новые, например, Дагестан, который фактически стал массовым направлением. Новым направлением на карте активного туризма он назвал и Калининградскую область.

"Если раньше все считали этот регион направлением городского или прибрежного отдыха, то сейчас завершается стройка велосипедной дорожки вдоль Куршской косы, и она привлекает все больше людей, которые хотели бы проехаться с видом на Балтийское море, на песчаную косу. И это дает нам больше 100% роста популярности этого формата", - сказал эксперт.

Он добавил, что почти в 2,5 раза увеличился турпоток на Северные Курилы в связи, прежде всего, с ростом их транспортной доступности. Туристы посещают острова Парамушир, Онекатан с вулканом посреди озера. Либо в ходе экспедиционных круизов с Сахалина и из Петропавловска-Камчатского осматривают сразу несколько островов курильской гряды.

Среди наиболее заметных трендов в развитии приключенческого туризма в России эксперт назвал рост спроса на индивидуальные туры, поездки бизнес-сообщества - в этом году состоялись такие путешествия в Антарктиду, на Северный полюс.

"Плюс растет корпоративный формат - в этом году отметили рост такого туризма более чем на 40%. Многие компании для совершенно разных целей выбирают путешествия в дикую природу в нашей стране. И, наверное, еще один тренд я бы отметил - это поездки выходного дня. Если раньше основным стандартом было путешествие один или максимум два раза в год на одну-две недели, то сейчас регулярным становится выбор короткой поездки на 2-3 дня в выходные с перелетом от Москвы 2-3 часа", - сказал Мамонтов.

Он добавил, что разброс цен на приключенческие туры достаточно большой и зависит от того, насколько далеко и труднодоступно место, куда отправляются туристы.

"Как правило, чем дальше, тем дороже становится такое путешествие. Можно найти путешествие в Карелию за 30-50 тыс. рублей, а, например, недельный тур в Магаданскую область с заброской на вертолете стоит где-то 400 тыс. рублей. Если брать Камчатку, то здесь верхний предел не ограничен, но есть вполне интересные программы с обзором близлежащих вулканов, начинающиеся от 110-120 тыс. рублей", - сообщил эксперт.

РСТ
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