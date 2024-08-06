Город Суджа в Курской области попал под обстрел, ранены пять человек

Среди раненых - трое детей, сообщил врио губернатора

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - В ночь на вторник попал под обстрел город Суджа в Курской области, ранены пять человек, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов.

"Сегодня ночью со стороны Украины обстрелян город Суджа. Ранены пять человек, в том числе трое детей. Они доставлены в Суджанскую районную больницу, где им оказывается медицинская помощь", - написал Смирнов в своем телеграм-канале.

Сильно повреждены несколько жилых домов.

Ранее Смирнов сообщил об 11 беспилотниках, сбитых в ночь на вторник над Курской областью.