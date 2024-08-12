Международный военно-технический форум "Армия-2024" стартует в Подмосковье

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Международный военно-технический форум (МВТФ) "Армия-2024" начинает работу в понедельник, он пройдет с 12 по 14 августа в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных сил РФ "Патриот" (Московская область).

По данным Минобороны РФ, в этом году форум пройдет без массового посещения, главная тема мероприятия - специальная военная операция. Также отменены мероприятия форума в военных округах, на аэродроме Кубинка и полигоне Алабино, исключены культурно-художественные и развлекательные мероприятия.

"Всем гостям и участникам форума в этом году отечественными предприятиями будут продемонстрированы преимущества российских образцов ВВСТ (вооружения, военная и специальная техника - ИФ), возросший уровень технических и технологических возможностей организаций (предприятий) ОПК России, а также новые решения, выработанные с учетом опыта, приобретенного в ходе проведения СВО", - сообщали в военном ведомстве.

Начальник главного управления инновационного развития Минобороны РФ Александр Осадчук сообщил, что на форум приглашены военные делегации 110 иностранных государств. С ними запланировано проведение двусторонних встреч по вопросам развития военно-технического сотрудничества.

"Четыре государства сформировали национальные экспозиции (Белоруссия, Иран, Индия, Китай). В работе форума примут участие более 120 иностранных компаний", - сказал он.

По словам Осадчука, 13 августа запланировано заключение министерством обороны РФ госконтрактов с предприятиями ОПК России, а также подписание "Рособоронэкспортом" международных договоров с субъектами военно-технического сотрудничества.

На уличной экспозиции форума будут представлены образцы продукции военного назначения предприятий промышленности, "Рособоронэкспорт" покажет 242 экспортных образца оружия и военной техники.

Натурные образцы средств противовоздушной обороны большой, средней и малой дальности продемонстрирует концерн ВКО "Алмаз-Антей".

Представители 22 предприятий Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) посетят мероприятие, на их стенде разместятся 17 проектов. Участники смогут увидеть макеты фрегатов, среднего десантного корабля проекта 21810, а также подлодки "Амур-950".

"Роскосмос" покажет на выставке макет перспективной Российской орбитальной станции в полной конфигурации с коммерческим модулем, а также спутники, создаваемые для федерального проекта "Сфера". Кроме того, будут представлены макеты ракет-носителей семейства "Ангара", а также макет конверсионной ракеты "Рокот-М". НПО "Энергомаш" представит на выставке макеты жидкостных ракетных двигателей РД-181, РД-180 и РД-171МВ.

Форум "Армия" проводится с 2015 года. В прошлом году участие в форуме принимали делегации оборонных ведомств 83 иностранных государств. В рамках форума "Армия-2023" Минобороны РФ подписало и вручило госконтракты предприятиям ОПК на сумму более 400 млрд рублей.