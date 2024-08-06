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Шойгу заявил о попытках Запада и Киева добиться паузы в боях для перегруппировки

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Запад и Украина пытаются добиться паузы в боевых действиях, чтобы дать возможность ВСУ перегруппироваться, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

Шойгу сказал журналистам во вторник, что западные страны, а также в последнее время Киев, "пытаются любой ценой добиться паузы в боевых действиях" с целью дать ВСУ "возможность перегруппироваться".

"Но доверять их словам мы не намерены, будем полагаться только на конкретные действия", - заявил Шойгу.

Сергей Шойгу РФ Украина
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