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В результате обстрелов в Курской области пострадали 24 человека

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - В результате обстрелов в Курской области пострадали 24 человека, в том числе шесть детей, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"Госпитализированы 13 человек, в том числе трое детей. Один из взрослых - в тяжелом состоянии. Вся необходимая помощь оказывается пострадавшим в полном объеме", - сказал Кузнецов в среду.

По его словам, проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров Минздрава России. 11 человек получили медицинскую помощь амбулаторно.

Для поддержки медицинских работников Курской области в регион по поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко направлена бригада медицинских специалистов федеральных центров. Оказание медицинской помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.

Во вторник Минобороны РФ сообщило, что с 8:00 мск до 300 военнослужащих 22-й механизированной бригады ВСУ при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронированных машин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы РФ в районе населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня Курской области. В отражении атаки были задействованы войска прикрытия госграницы и подразделения погранвойск ФСБ.

Курская область
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