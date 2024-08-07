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В Красноярском крае в ДТП погибли пять человек

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - В Красноярском крае на федеральной трассе "Сибирь" столкнулись грузовик Scania и легковая Toyota. Погибли пять человек, находившиеся в легковой машине, их личности устанавливают, сообщила краевая ГАИ.

Водитель грузовика получил травмы.

Столкновение произошло около 17:00 (13:00 по Москве) на 622-м километре трассы Р-255 "Сибирь". По предварительным данным, водитель Toyota, двигаясь со стороны Боготола в сторону Ачинска, выехал на встречную полосу.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции и сотрудники Госавтоинспекции.

Ачинск ГАИ Сибирь Красноярский край
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