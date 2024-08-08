Частично обрушившийся дом в Нижнем Тагиле будет снесен

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Дом в Нижнем Тагиле, частично обрушившийся из-за взрыва газа, признан аварийным, все жильцы будут расселены, сообщил глава города Владислав Пинаев.

"Расселять будем всех жильцов дома N81 на ул. Сибирская. Он признан аварийным и подлежащим сносу", - написал он в своем телеграм-канале.

По результатам обследования и оценки технического состояния несущих строительных конструкций выдано заключение, что "эксплуатационные качества здания не соответствуют требованиям, которым должен отвечать многоквартирный жилой дом, рекомендуется полный демонтаж строительных конструкций всего здания".

Взрыв газа в пятиэтажном многоквартирном доме в Нижнем Тагиле произошел 1 августа, обрушились два подъезда. По данным властей, полностью разрушены или повреждены 25 квартир.

Из-под завалов были извлечены тела десяти погибших, спасены 15 человек, в том числе семь детей.

Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Задержаны трое сотрудников газовой компании.