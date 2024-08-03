Поисково-спасательная операция в Нижнем Тагиле завершена
Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Спасатели завершили разбор завалов на месте обрушения многоквартирного дома в Нижнем Тагиле спустя двое суток, сообщила пресс-служба МЧС РФ в субботу.
За время работ специалистами были спасены 15 человек, в том числе семь детей. Погибли десять человек, включая пятерых детей.
К утру субботы в пункте временного размещения находится 21 человек, в том числе четыре ребенка. Более 17 человек разместились у родственников и знакомых.
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев рассказал, что рядом с домом на улице Сибирской, 81, люди организовали мемориал. "Стихийный мемориал у разрушенного дома на Сибирской. Тагильчане несут свечи, цветы, игрушки", - написал мэр в телеграмм-канале.
Как сообщалось, взрыв газа произошел в четверг в пятиэтажном многоквартирном доме в Нижнем Тагиле, обрушились два подъезда.
На месте происшествия работала группировка спасателей численностью более 550 человек и 74 единицы техники.
Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
3 августа в Нижнем Тагиле объявлено днем траура.