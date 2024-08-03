Поиск

Поисково-спасательная операция в Нижнем Тагиле завершена

Поисково-спасательная операция в Нижнем Тагиле завершена
Фото: AP/ТАСС

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Спасатели завершили разбор завалов на месте обрушения многоквартирного дома в Нижнем Тагиле спустя двое суток, сообщила пресс-служба МЧС РФ в субботу.

За время работ специалистами были спасены 15 человек, в том числе семь детей. Погибли десять человек, включая пятерых детей.

К утру субботы в пункте временного размещения находится 21 человек, в том числе четыре ребенка. Более 17 человек разместились у родственников и знакомых.

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев рассказал, что рядом с домом на улице Сибирской, 81, люди организовали мемориал. "Стихийный мемориал у разрушенного дома на Сибирской. Тагильчане несут свечи, цветы, игрушки", - написал мэр в телеграмм-канале.

Как сообщалось, взрыв газа произошел в четверг в пятиэтажном многоквартирном доме в Нижнем Тагиле, обрушились два подъезда.

На месте происшествия работала группировка спасателей численностью более 550 человек и 74 единицы техники.

Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

3 августа в Нижнем Тагиле объявлено днем траура.

Обрушение дома в Нижнем Тагиле

9
Нижний Тагил
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Емкости с топливом загорелись под Ростовом после атаки БПЛА

Военная операция на Украине

Силы ПВО за ночь сбили 75 беспилотников над семью регионами РФ и Азовским морем

Движение автомобилей по Крымскому мосту перекрыто

Движение автомобилей по Крымскому мосту перекрыто
Военная операция на Украине

Ростовскую область ночью атаковали 55 украинских беспилотников

Военная операция на Украине

Орловская область подверглась массированной атаке беспилотников ВСУ

Сенатор Савельев арестован по делу о подготовке убийства

Сенатор Савельев арестован по делу о подготовке убийства

До десяти возросло число жертв обрушения дома в Нижнем Тагиле

Сенатору Савельеву предъявлено обвинение

Число погибших после обрушения дома в Нижнем Тагиле возросло до восьми

Что произошло за день: пятница, 2 августа

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });