Поисково-спасательная операция в Нижнем Тагиле завершена

Фото: AP/ТАСС

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Спасатели завершили разбор завалов на месте обрушения многоквартирного дома в Нижнем Тагиле спустя двое суток, сообщила пресс-служба МЧС РФ в субботу.

За время работ специалистами были спасены 15 человек, в том числе семь детей. Погибли десять человек, включая пятерых детей.

К утру субботы в пункте временного размещения находится 21 человек, в том числе четыре ребенка. Более 17 человек разместились у родственников и знакомых.

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев рассказал, что рядом с домом на улице Сибирской, 81, люди организовали мемориал. "Стихийный мемориал у разрушенного дома на Сибирской. Тагильчане несут свечи, цветы, игрушки", - написал мэр в телеграмм-канале.

Как сообщалось, взрыв газа произошел в четверг в пятиэтажном многоквартирном доме в Нижнем Тагиле, обрушились два подъезда.

На месте происшествия работала группировка спасателей численностью более 550 человек и 74 единицы техники.

Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

3 августа в Нижнем Тагиле объявлено днем траура.