Минобороны РФ заявило об ударах по ВСУ в Суджанском и Кореневском районах Курской области

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Российские военные продолжают наносить удары по вооруженным силам Украины (ВСУ) в Суджанском и Кореневском районах Курской области, продвижения вглубь территории РФ не допущено, заявили в Минобороны РФ в четверг.

"Подразделения группировки войск "Север" совместно с органами ФСБ России продолжают уничтожать вооруженные формирования ВСУ в Суджанском и Кореневском районах Курской области, непосредственно примыкающих к российско-украинской границе", - говорится в сообщении.

"Осуществляется огневое поражение выявленных скоплений живой силы и техники ВСУ. Пресекаются попытки прорыва отдельных подразделений вглубь территории на Курском направлении", - заявили военные.

По их данным, в течение суток активными действиями подразделений прикрытия госграницы совместно с пограничниками, подразделениями усиления и подошедшими резервами, ударами авиации, ракетных войск, огнем артиллерии продвижения ВСУ не допущено.