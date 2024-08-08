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Вокзалы закрыты на ряде станций Курской области из-за оперативной обстановки

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Железнодорожные вокзалы временно закрыты в нескольких населенных пунктах Курской области в связи с боевыми действиями, сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД, филиал ОАО "РЖД").

"Движение поездов в Курской области, за исключением Суджанского и Кореневского районов осуществляется в штатном режиме. Вокзалы на станциях Суджа, Коренево, Псел временно закрыты для пассажиров", - говорится в сообщении.

РЖД Курская область МЖД
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