Минобороны РФ сообщило об авиаударах по резервам ВСУ в Сумской области

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Российские войска наносят авиационные удары по резервам вооружённых сил Украины, выдвигающимся из Сумской области к границе РФ в Курской области, сообщает Министерство обороны РФ в четверг.

"Наносятся авиационные удары по выдвигающимся резервам ВСУ на территории Сумской области", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, за сутки противник потерял до 400 военнослужащих и 32 единицы бронетехники, в том числе танк, четыре бронетранспортера, три боевые машины пехоты и 24 боевые бронированные машины "Козак".