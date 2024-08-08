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Минобороны РФ сообщило об авиаударах по резервам ВСУ в Сумской области

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Российские войска наносят авиационные удары по резервам вооружённых сил Украины, выдвигающимся из Сумской области к границе РФ в Курской области, сообщает Министерство обороны РФ в четверг.

"Наносятся авиационные удары по выдвигающимся резервам ВСУ на территории Сумской области", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, за сутки противник потерял до 400 военнослужащих и 32 единицы бронетехники, в том числе танк, четыре бронетранспортера, три боевые машины пехоты и 24 боевые бронированные машины "Козак".

Хроника 24 февраля 2022 года – 08 августа 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ
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