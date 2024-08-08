Военные РФ сообщили об ударах по бригадам ВСУ в Сумской и Харьковской областях

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Группировка войск "Север" нанесла удары по шести бригадам вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе ряда населенных пунктов Сумской и Харьковской областей, а также Дарьино Курской области, завили в Минобороны РФ в четверг.

"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике 22-й, 25-й механизированных бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 88-й, 103-й, 123-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Журавка, Беловоды, Юнаковка Сумской области, Волчанск Харьковской области и Дарьино Курской области", - говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, потери армии Украины составили: до 415 военнослужащих, четыре танка, две боевые машины пехоты, 14 бронетранспортеров, 12 пикапов, пять гаубиц, две станции радиоэлектронной борьбы "Буковель-АД".

"Западная" группировка улучшила тактическое положение и нанесла удары по восьми бригадам ВСУ в Харьковской области, а также в ЛНР и ДНР, заявили в Минобороны РФ в четверг.

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям 14-й, 44-й, 67-й и 116-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 110-й и 241-й бригад теробороны, 1-й бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Новоегоровка, Табаевка Харьковской области, Стельмаховка Луганской народной республики, Новосадовое Донецкой народной республики", - сказано в сообщении министерства.

По данным военных, отражена контратака штурмовой группы 116-й механизированной бригады ВСУ.

На этом участке фронта вооруженные силы Украины потеряли более 460 военнослужащих, боевую машину пехоты, боевую бронированную машину "Казак", бронемашину MaxxPro производства США, 13 автомобилей, пять гаубиц, две боевые машины РСЗО Vampire чешского производства, станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD". Также российские военные уничтожили два склада боеприпасов ВСУ.

"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике 23-й, 24-й, 67-й механизированных, 5-й и 10-й штурмовых, 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Часов Яр, Григоровка, Острое, Ивано-Дарьевка и Выемка ДНР. Отражены две контратаки формирований 5-й штурмовой бригады ВСУ", - заявили в военном ведомстве.

В зоне действий группировки "Юг" ВСУ потеряли до 660 военнослужащих, два бронетранспортера, в том числе БТР М113 производства США, девять автомобилей, девять гаубиц, две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", сказали в Минобороны.

По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение формированиям четырех механизированных и десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Николаевка, Тарасовка, Торецк, Гродовка и Пантелеймоновка ДНР. Кроме того, российские военные отразили две контратаки штурмовых групп воздушно-десантной и пехотной бригад противника.

На этом участке, по информации Минобороны РФ, потери ВСУ составили до 360 военнослужащих, бронетранспортер Spartan производства Великобритании, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, две гаубицы и пушка "Гиацинт-Б".

"Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Водяное и Угледар ДНР. Отражена контратака штурмовой группы противника", - сообщает военное ведомство.

По его данным, в зоне действий группировки "Восток" ВСУ потеряли до 105 военнослужащих, две боевые машины пехоты, 10 автомобилей, четыре гаубицы, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США. Уничтожены два склада боеприпасов.

По сообщению Минобороны, подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям трех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Степногорск Запорожской области, Новотягинка и Антоновка Херсонской области.

На этом участке фронта потери армии Украины составили до 110 военнослужащих, две боевые машины пехоты, семь автомобилей, пушка "Гиацинт-Б", пять гаубиц, две станции радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD", сказали в военном ведомстве.

"Средствами противовоздушной обороны сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, а также уничтожены 12 реактивных снарядов HIMARS производства США и 80 беспилотных летательных аппаратов, в том числе 21 вне зоны проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении Минобороны РФ в четверг.

В ведомстве заявили, что за сутки оперативно-тактической авиацией, дронами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение цехам сборки украинских беспилотников, скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 164 районах.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 636 самолетов, 278 вертолетов, 29402 беспилотных летательных аппарата, 563 зенитных ракетных комплекса, 16937 танков и других боевых бронированных машин, 1398 боевых машин реактивных систем залпового огня, 12976 орудий полевой артиллерии и минометов, 24528 единиц специальной военной автомобильной техники", - сообщили военные.