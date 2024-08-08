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Курская область нарастила группировку медиков после вторжения ВСУ

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Количество бригад скорой помощи увеличили для работы в приграничных районах Курской области после начала боевых действий, сообщил глава региона Алексей Смирнов в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, которая прошла по видеосвязи в четверг.

"Сразу внимание было уделено медицине. В первые сутки мы довели количество бригад скорой помощи до 34. Освободили места в больницах. Перебросили туда аварийный запас лекарств, медикаментов, перевязочных средств. Вывели 16 бригад медиков на работу, хирургов, травматологов", - сказал Смирнов.

Кроме того, в Курскую область прибыла 61 бригада медиков из других регионов для оказании помощи направлены 60 врачей высокой квалификации, добавил он.

По информации Смирнова, в настоящее время при поддержке министерства здравоохранения РФ количество коек увеличено до 1,8 тыс. Федеральное медико-биологическое агентство развернуло дополнительно 100 коек.

Курская область Алексей Смирнов Владимир Путин
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