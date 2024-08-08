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Утверждено положение об управлении президента РФ по госполитике в сфере ОПК

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин своим указом утвердил положение об управлении президента по госполитике в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, управление является подразделением администрации главы государства и занимается формированием и реализацией президентом госполитики в сфере ОПК, а также содействием в обеспечении согласованного взаимодействия федеральных и региональных властей и организаций в соответствующей сфере.

Новая структура будет готовить предложения президенту, в том числе, по вопросам повышения эффективности деятельности организаций ОПК, формирования и выполнения государственной программы вооружения и гособоронзаказа, совершенствования механизмов поставок вооружения и техники для вооруженных сил и укрепления их кадрового потенциала.

Также управление будет участвовать в совершенствовании ВТС России с другими государствами.

Владимир Путин ОПК Администрация президента
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