Утверждено положение об управлении президента РФ по госполитике в сфере ОПК

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин своим указом утвердил положение об управлении президента по госполитике в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, управление является подразделением администрации главы государства и занимается формированием и реализацией президентом госполитики в сфере ОПК, а также содействием в обеспечении согласованного взаимодействия федеральных и региональных властей и организаций в соответствующей сфере.

Новая структура будет готовить предложения президенту, в том числе, по вопросам повышения эффективности деятельности организаций ОПК, формирования и выполнения государственной программы вооружения и гособоронзаказа, совершенствования механизмов поставок вооружения и техники для вооруженных сил и укрепления их кадрового потенциала.

Также управление будет участвовать в совершенствовании ВТС России с другими государствами.